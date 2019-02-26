Следствие по делу Кокорина и Мамаева завершат в ближайшие две недели

Сторона обвинения на заседании по апелляции нападающего «Зенита»и полузащитника «Краснодара»сообщила, что планирует завершить следствие в ближайшие две недели.

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«На этой неделе все стороны будут уведомлены о дополнительных следственных действиях, а также все потерпевшие будут знакомиться с дополнительными материалами и экспертизами.

Дополнительные материалы составляют более трех томов, и чтобы все стороны ознакомились с ними, требуется время.

Кроме того, нужно время для того, чтобы направить материалы дела прокурору. Планируем закончить в ближайшие две недели», — приводит слова следователя Sport 24.

Сегодня, 26 февраля, в здании Мосгорсуда проходит заседание по апелляции Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля. 0