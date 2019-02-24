«Арсенал» в Лондоне обыграл «Саутгемптон»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча twitter.com/Arsenal 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Хозяева открыли счет в матче уже на 7-й минуте. Прошёл перевод на Мхитаряна. У Генриха удар не получился, но мяч попал в Александра Ляказектта и оказался в воротах.

А на 17-й минуте Айуоби слева ворвался в штрафную площадь гостей и увидел справа одинокого Мхитаряна. Пас последовал вовремя, и Генрих точно пробил в ближний нижний угол ворот.

«Арсенал» с 53 очками поднялся на четвертое место, в зону Лиги чемпионов, а «Саутгемптон» расположился на 18-й строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «канониры» 27 февраля примут «Борнмут», а «святые» в тот же день сыграют с «Фулхэмом». 0