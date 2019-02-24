«Арсенал» в Лондоне обыграл «Саутгемптон»

Фрагмент матча
twitter.com/Arsenal
Хозяева открыли счет в матче уже на 7-й минуте. Прошёл перевод на Мхитаряна. У Генриха удар не получился, но мяч попал в Александра Ляказектта и оказался в воротах.
А на 17-й минуте Айуоби слева ворвался в штрафную площадь гостей и увидел справа одинокого Мхитаряна. Пас последовал вовремя, и Генрих точно пробил в ближний нижний угол ворот.
«Арсенал» с 53 очками поднялся на четвертое место, в зону Лиги чемпионов, а «Саутгемптон» расположился на 18-й строчке, имея в активе 24 очка.
В следующем туре «канониры» 27 февраля примут «Борнмут», а «святые» в тот же день сыграют с «Фулхэмом». 0