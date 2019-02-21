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    Хубулов требует от «Кубани» 35 миллионов рублей

    Футбол России Кубань
    Экс-полузащитник «Кубани» Арсен Хубулов требует взыскать с краснодарского клуба долг в размере 35 миллионов 185 тысяч рублей.

    Арсен Хубулов
    Арсен Хубулов
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    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего НАО «Футбольный клуб "Кубань" Евгения Слушкина.

    "Да, такие требования в реестр кредиторов включены в размере 35 миллионов 185 тысяч рублей", — сказал Слушкин.

    Отметим, что Хубулов провел за "Кубань" 82 матча и прекратил высупления за клуб в феврале 2017 года.

    Ранее сообщалось о том, что в реестре кредиторов числится более 50 заявлений, а общая сумма требований составляет более 1 миллиарда рублей. Задолженность будет погашаться в том числе за счет выставления имущества клуба на торги.

    Напомним, "Кубань" прекратила существование летом 2018 года, а 17 декабря была признана банкротом. В российском первенстве вместо нее появился краснодарский клуб "Урожай". 0

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