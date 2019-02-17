«Фиорентина» крупно обыграла СПАЛ

СПАЛ — «Фиорентина»
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Гости одержали волевую победу со счетом 4:1.
На 36-й минуте Андреас Петанья вывел СПАЛ вперед, однако перед перерывом Эдмилсон Фернандеш счет сравнял.
Вырвать победу «Фиорентине» удалось в конце матча. На 79-й минуте Жордан Верету реализовал пенальти, еще через минуту отличился Джованни Симеоне, а затем Жерсон довел счет до разгромного.
«Фиорентина» набрала 35 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата Италии восьмое место. СПАЛ, у которого 22 очка — на пятнадцатой позиции. 0