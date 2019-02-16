Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги 1 с «Нантом»

Тренерский штабогласил заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Франции с, сообщает пресс-служба монегасков.

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Российский полузащитник Александр Головин попал в список из 19 футболистов, вызванных главным тренером Леонарду Жардимом на матч.

Напомним, что в прошлом туре с «Монпелье» (2:2) россиянин получил повреждение. Позднее выяснилось, что у него ушиб голеностопа, и он сможет вернуться в строй в течение нескольких дней.

Заявленные игроки «Монако»: Субашич, Бенальо, Б. Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Налдо, Серрано, Сидибе, Силва, Аолу, Фабрегас, Головин, Фалькао, Желсон, Нкуду, Лопеш, Силла, Винисиус.

Матч «Монако» — «Нант» состоится 16 февраля. Начало встречи — в 22:00 по мск. 0