Фергюсон возглавит команду легенд «МЮ» в матче с «Баварией»

Алекс Фергюсон
thestar.com
Матч состоится 26 мая на «Олд Траффорд», руководить «Манчестер Юнайтед» в этой игре будет сэр Алекс Фергюсон.
Встреча будет посвящена 20-летию завоевания «Манчестер Юнайтед» требла. В сезоне-1998/99 команда под руководством Фергюсона выиграла Лигу чемпионов, стала чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.
Матч соберет игроков из легендарного финала Лиги чемпионов. Тогда, напомним, «МЮ» вырвал победу у «Баварии» со счетом 2:1, забив дважды в компенсированное время.
Все средства, вырученные с матча, пойдут на счет благотворительного фонда Manchester United Foundation. 0