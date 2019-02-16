Фергюсон возглавит команду легенд «МЮ» в матче с «Баварией»

проведут товарищеский благотворительный матч легенд двух клубов, сообщает официальный сайт «манкунианцев».

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Матч состоится 26 мая на «Олд Траффорд», руководить «Манчестер Юнайтед» в этой игре будет сэр Алекс Фергюсон.

Встреча будет посвящена 20-летию завоевания «Манчестер Юнайтед» требла. В сезоне-1998/99 команда под руководством Фергюсона выиграла Лигу чемпионов, стала чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.

Матч соберет игроков из легендарного финала Лиги чемпионов. Тогда, напомним, «МЮ» вырвал победу у «Баварии» со счетом 2:1, забив дважды в компенсированное время.

Все средства, вырученные с матча, пойдут на счет благотворительного фонда Manchester United Foundation. 0