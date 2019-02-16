ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Адмирал» — «Салават Юлаев»КХЛ. «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев», «Авангард» потерял шансы догнать «Барыс»
  • 23:57
    • Фергюсон возглавит команду легенд «МЮ» в матче с «Баварией»
  • 23:43
    • Вератти курит, пьет и развлекается почти каждый день, заявил журналист Le Parisien
  • 23:04
    • «Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
  • 22:25
    • Принц Саудовской Аравии хочет купить «Манчестер Юнайтед»
  • 21:38
    • Никитин завоевал золото на этапе Кубка мира по фристайлу
    Все новости спорта

    Фергюсон возглавит команду легенд «МЮ» в матче с «Баварией»

    Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кубок Англии Товарищеские матчи Бавария Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» проведут товарищеский благотворительный матч легенд двух клубов, сообщает официальный сайт «манкунианцев».

    Алекс Фергюсон
    Алекс Фергюсон
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Матч состоится 26 мая на «Олд Траффорд», руководить «Манчестер Юнайтед» в этой игре будет сэр Алекс Фергюсон.

    Встреча будет посвящена 20-летию завоевания «Манчестер Юнайтед» требла. В сезоне-1998/99 команда под руководством Фергюсона выиграла Лигу чемпионов, стала чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.

    Матч соберет игроков из легендарного финала Лиги чемпионов. Тогда, напомним, «МЮ» вырвал победу у «Баварии» со счетом 2:1, забив дважды в компенсированное время.

    Все средства, вырученные с матча, пойдут на счет благотворительного фонда Manchester United Foundation. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Кто может заменить Сарри? Четыре варианта для «Челси»
  • 15/02/2019 в 15:02
    •
  • Прогноз
  • «Реал» Мадрид — «Жирона»
  • 1.60
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монреаль» постарается сдержать атаку «Тампы-Бэй» во главе с Кучеровым
  • «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Торонто» Зайцева не должно испытать проблем в игре с «Аризоной» Любушкина
  • «Аризона» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Сумеет ли «Коламбус» Панарина взять реванш у «Чикаго» Анисимова?
  • «Чикаго» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Бостона» Хоккей НХЛ. Три очка Наместникова, гол и ассист Бучневича, четвертая кряду победа «Бостона»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля Вчера в 08:430
  • 20:55
    • Медведев уступил Монфису в полуфинале турнира в Роттердаме
  • 20:20
    • Гризманн принес «Атлетико» победу в дерби с «Райо Вальекано»
  • 17:38
    • Фуркад не выступит на чемпионате Европы в Раубичах
    «Автомобилист» — «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» уступил «Ак Барсу», СКА победил «Йокерит»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля Вчера в 00:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Барселона» прервет серию ничейных результатов
  • 2.78
    •
  • 22:56
    • «Реал Сосьедад» разгромил «Леганес»
  • 22:42
    • «Вердер» спасся от поражения в матче с «Гертой»
  • 22:03
    • «Кальяри» обыграл «Парму»
    Джанфранко Дзола и Маурицио Сарри Футбол Кто может заменить Сарри? Четыре варианта для «Челси»Руководство «Челси» уже могло задуматься о смене тренера 15/02/2019 в 15:020
  • 16:32
    • «Барыс» стал победителем дивизиона Чернышева
  • 16:00
    • ЦСКА сыграл вничью с «Ньюкаслом»
  • 15:49
    • «Айлендерс» интересуются Ковальчуком
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие