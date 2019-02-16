«Бавария» обыграла «Аугсбург», Коман оформил дубль

Мюнхенскаяодержала выездную победу над(3:2) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль оформил Кингсли Коман (17-я, 45-я минуты), еще гол забил Давид Алаба (53).

За хозяев поля отличился Чжи Донь Вон (23). Также отличился полузащитник гостей Леон Горецка (1), переправивший мяч в свои ворота.

«Бавария» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Аугсбур» расположился на 15-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре подопечные Нико Ковача 23 февраля примут «Герту», а команда Мануэля Баума в тот же день на выезде сыграет с «Фрайбургом». 0