«Лацио» уступил «Севилье» в Риме

Римскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Фрагмент матча twitter.com/SevillaFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный мяч был забит на 22-й минуте. Тунисский форвард гостей Виссам Бен-Йедер выполнил открывание на линии вратарской, и спокойно замкнул передачу с левого края штрафной.

Ответный матч пройдет в Севилье 20 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч «Лацио» (Италия) — «Севилья» (Испания) — 0:1 (0:1) Гол: Бен Йеддер, 22«Лацио» (Италия): Стракоша, Раду, Ачерби, Баштуш (Луис Фелипе, 57), Марушич, Лукас, Лулич, Пароло (Катальди, 46), Луис Альберто (Дурмиси, 44), Кайседо, Корреа«Севилья»: Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Промес, 75), Гомес, Банега, Васкес, Хесус Навас, Бен Йеддер (Эль-Хаддади, 71), Сарабия (Амаду, 83), Андре СилваПредупреждения: Раду, 31. Банега, 44. Корреа, 60. Меркадо, 90+1. Ачерби, 90+3

В другом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» со счётом 3:3.

В составе «Ренна» отличились хавбеки Адриен Эну (2-я минута) и Атем Бен-Арфа (45+3). Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия забил в свои ворота на 9-й минуте.

Авторами голов испанского клуба стали хавбеки Джовани Ло Чельсо (32) и Диего Лайнес (90), а также защитник Сидней (62).

Ответный матч пройдет в Испании 21 февраля. 0