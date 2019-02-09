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    Фонсека: «Шахтер» не хотел продавать Ракицкого

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    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека заявил, что защитник Ярослав Ракицкий перешел в «Зенит» по собственному желанию.

    Ярослав Ракицкий
    Ярослав Ракицкий
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    «В атакующем плане Ярослав Ракицкий давал нам буквально сверхъестественные качество и силу. С мячом в атаке Ракицкий был одним из лучших в мире. В этом я не сомневаюсь.

    В то же время, нужно сказать следующее. За это время я много слышал об уходе Ракицкого. Нужно понимать, что это никогда не было желанием клуба — продать Ракицкого. Сам Ракицкий подошел ко мне лично и к администрации клуба, выразив свое желание уйти. Он решил, что это будет хорошая возможность для него, он захотел попробовать себя в другом чемпионате. Понятно, что ни в коем случае я не хочу вставлять палки в колеса своим игрокам», — цитирует тренера телеканал «Футбол 1».

    Ярослав Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Вместе с донецким клубом он семь раз стал чемпионом Украины и шесть раз выиграл Кубок страны. 0

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