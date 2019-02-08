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    Жамалетдинов не ожидал негативной реакции на свое интервью

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    Форвард «Леха» Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА, прокомментировал появление скандального интервью в польских СМИ.

    Тимур Жамалетдинов
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    «Я не ожидал такой реакции на мое интервью. Неприятно, что меня представили, как врага народа, ЦСКА и России. Мои слова неверно интерпретировали. Налепили лишнего — это сто процентов.

    Меня спросили, почему я так долго не попадал в основу ЦСКА. Тогда команду тренировал Слуцкий. Я просто ответил, что не нравился ему как футболист. А они написали, что он не любил меня как человека. Это полный бред!

    Про ЦСКА тоже дурно не отзывался и никогда не отзовусь. Этот клуб меня вырастил, и я его люблю. Про Березуцкого и Игнашевича — тоже бред. Это был лишь сарказм — что я обрадовался окончанию их карьеры.

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    • Я не держу никакой обиды на ЦСКА. Только дурак на моём месте будет недоволен ЦСКА. Я благодарен клубу. Если кто-то подумал плохое, то я прошу прощения. Поймите меня, всё было не так, как преподнесли», — приводит слова Жамалетдинова «Чемпионат». 0

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