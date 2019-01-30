«Арсенал» одержал домашнюю победу над «Кардиффом»

Фрагмент матча
twitter.com/Arsenal
В составе победителей отличились Пьер-Эмерик Обамеянг (66-я минута, пенальти) и Александр Ляказетт (83), забивший с передачи Обмеянга.
Единственный гол гостей забил Натаниэл Мендес-Лейнг (90+3).
«Арсенал» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Кардифф» расположился на 18-й строчке, имея в активе 19 очков.
В следующем туре «канониры» 3 февраля на выезде сыграют с «Манчестер Сити», а «лазурные птицы» днем ранее примут «Борнмут».
АПЛ. 24-й тур
«Арсенал» — «Кардифф» — 2:1 (0:0)
Голы: Обамеянг, 66 — с пенальти (1:0). Ляказетт, 83 (2:0). Мендес-Лейнг, 90+3 (2:1)«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер (Дженкинсон, 60), Монреаль, Мустафи, Колашинац, Езил (Рэмси, 76), Эль-Нени (Ивоби, 46), Торрейра, Гендузи, Ляказетт, Обамеянг«Кардифф»: Этеридж, Бамба, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Гюннарссон, Раллс, Патерсон, Артер (Харрис, 82), Рид (Мендес-Лейнг, 70), Ньясс (Зохоре, 73)Предупреждения: Монреаль, 30. Патерсон, 36. Гендузи, 45+2. Артер, 63. Ляказетт, 81. Раллс, 90