«Арсенал» одержал домашнюю победу над «Кардиффом»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 24-го тура английской премьер-лиги.

Фрагмент матча twitter.com/Arsenal 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей отличились Пьер-Эмерик Обамеянг (66-я минута, пенальти) и Александр Ляказетт (83), забивший с передачи Обмеянга.

Единственный гол гостей забил Натаниэл Мендес-Лейнг (90+3).

«Арсенал» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Кардифф» расположился на 18-й строчке, имея в активе 19 очков.

В следующем туре «канониры» 3 февраля на выезде сыграют с «Манчестер Сити», а «лазурные птицы» днем ранее примут «Борнмут».