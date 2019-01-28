«Атлетико» объявил о трансфере Мораты

Мадридскийна официальном сайте объявил о трансфере нападающего

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Мората успешно прошел медосмотр и поставил подпись под контрактом с клубом.

Нападающий перешел в «Атлетико» на правах аренды, которая рассчитана на полтора сезона.

«Счастлив оказаться здесь, не могу дождаться первых тренировок, хочу поскорее познакомиться с партнерами и начать играть», — сказал форвард.

В мадридском клубе нападающий взял себе футболку с №22.

Ранее СМИ сообщали о том, что после окончания аренды «Атлетико» сможет выкупить контракт Мораты за 40-45 миллионов евро.

Напомним, Мората выступал за «Челси» с 2017 года. 0