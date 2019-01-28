«Атлетико» объявил о трансфере Мораты

Альваро Мората
atleticodemadrid.com
Мората успешно прошел медосмотр и поставил подпись под контрактом с клубом.
Нападающий перешел в «Атлетико» на правах аренды, которая рассчитана на полтора сезона.
«Счастлив оказаться здесь, не могу дождаться первых тренировок, хочу поскорее познакомиться с партнерами и начать играть», — сказал форвард.
В мадридском клубе нападающий взял себе футболку с №22.
Ранее СМИ сообщали о том, что после окончания аренды «Атлетико» сможет выкупить контракт Мораты за 40-45 миллионов евро.
Напомним, Мората выступал за «Челси» с 2017 года. 0