«МЮ» победил «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Фрагмент матча
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В составе «МЮ» отличились нападающие Алексис Санчес (31-я минута) и Антони Марсьяль (82), а также полузащитник Джесси Лингард (33).
Автором единственного гола «канониров» стал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил на 43-й минуте.
«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, «Арсенал» покинул турнир.
Кубок Англии. 1/16 финала
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3 (1:2)
Голы: Санчес, 31 (0:1). Лингард, 33 (0:2). Обамеянг, 43 (1:2). Марсьяль, 82 (1:3)«Арсенал»: Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос (Мустафи, 21), Косьельни (Езил, 64), Колашинац, Обамеянг, Джака, Рэмси, Торрейра, Ивоби (Гендузи, 64), Ляказетт«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Матич, Погба, Эррера, Лингард (Джоунс, 88), Лукаку (Рэшфорд, 72), Санчес (Марсьяль, 72)Предупреждения: Косьельни, 54. Янг, 68. Лингард, 76. Колашинац, 86. Рэшфорд, 86. Гендузи, 90+1