«МЮ» победил «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англиина своем поле уступилсо счетом 1:3.

В составе «МЮ» отличились нападающие Алексис Санчес (31-я минута) и Антони Марсьяль (82), а также полузащитник Джесси Лингард (33).

Автором единственного гола «канониров» стал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил на 43-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, «Арсенал» покинул турнир.