Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО

, адвокат футболиста, заявил, что его клиенту и другому фигуранту уголовного делапродлят срок пребывания под стражей.

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«Ознакомление стороны обвиняемых с делом еще не началось. Срок содержания под стражей по любому продлят. Для этого и происходит затягивание дела. Нормами права не предусмотрен срок содержания под стражей до того, как дело передано суд, но нужен запас не менее месяца перед направлением дела.

Соответственно, даже если ознакомление с материалами произойдет до 8 февраля, Кокорину и Мамаеву все равно продлят срок содержания под стражей», — приводит слова Ромашова Sport24.

Напомним, Кокорин и Мамаев находятся под стражей за участие в двух драках в центре Москвы. 5 декабря 2018 года Тверской суд Москвы продлил срок ареста футболистов до 8 февраля нынешнего года. 0