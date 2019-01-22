Кокорину грозит операция из-за отсутствия тренировок в СИЗО

Нападающийможет лечь на операцию по замене коленного сустава в связи с отсутствием тренировок в СИЗО.

«Реабилитация достаточно сложная. Она должна включать разработку колена, специальные силовые упражнения. Колену нужно уделять каждый день по несколько часов. Мы получили медицинское заключение, что если колено оставить в таком состоянии, то может всё дойти вплоть до замены сустава», — приводит слова адвоката Кокорина Татьяны Стукаловой «Р-Спорт».

Напомним, что Кокорин, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы в октябре за участие в двух драках.

Они проходят обвиняемыми по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». В СИЗО футболисты пробудут как минимум до 8 февраля. 0