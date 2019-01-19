Менхенгладбахская «Боруссия» на выезде обыграла «Байер»

В матче 18-го тура чемпионата Германии менхенгладбахскаяодержала выездную победу над леверкузенским— 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на 37-й минуте забил Алассан Плеа.

«Боруссия» с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Байер» расположился на 10-й строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре черно-бело-зеленые 26 января примут «Аугсбург», а команда из Леверкузена в тот же день на выезде сыграет с «Вольфсбургом».

В другом матче франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле взял верх над «Фрайбургом» со счетом 3:1.

В составе хозяев голы забили Себастьен Аллер (36-я минута), Анте Ребич (40) и Лука Йович (45).

За гостей отличился Нильс Петерсен (69).

«Айнтрахт» набрал 30 очков и поднялся на пятую строчку. «Фрайбург», имея в активе 21 балл, занимает 11-е место. 0