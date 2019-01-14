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    ПСЖ планирует заработать на трансфере Рабьо

    ПСЖ Футбол Франции Лига 1 Трансферы Календарь Лиги 1
    ПСЖ готов расстаться с полузащитником Адриеном Рабьо в зимнее трансферное окно, передает Paris United.

    Адриен Рабьо
    Адриен Рабьо
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    По информации издания, французский клуб хочет получить за футболиста € 15 млн. Напомним, что контракт хавбека с клубом истекает через полгода. Таким образом, летом он перейдет в другой клуб бесплатно.

    Интерес к игроку проявляют «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси» и «Бавария». При этом француз за подписание контракта требует 10-15 миллионов евро в качестве подъемных.

    В нынешнем сезоне Адриен Рабьо принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. 0

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