ПСЖ планирует заработать на трансфере Рабьо

готов расстаться с полузащитникомв зимнее трансферное окно, передает Paris United.

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По информации издания, французский клуб хочет получить за футболиста € 15 млн. Напомним, что контракт хавбека с клубом истекает через полгода. Таким образом, летом он перейдет в другой клуб бесплатно.

Интерес к игроку проявляют «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси» и «Бавария». При этом француз за подписание контракта требует 10-15 миллионов евро в качестве подъемных.

В нынешнем сезоне Адриен Рабьо принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. 0