ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Центральный матч тура пройдет в ЛондонеАПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном», «Тоттенхэм» примет «МЮ»
  • 19:26
    • WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января
  • 18:16
    • Елистратов и Просвирнова завоевали бронзу ЧЕ по шорт-треку
  • 18:07
    • Российский лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе КМ в Дрездене
  • 17:55
    • Бе победил в гонке преследования, Логинов — пятый
  • 17:22
    • «Арсенал» проиграл в гостях «Вест Хэму»
    Все новости спорта

    Корниленко: Хочу, чтобы в Самару вернулись еврокубки

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко выразил надежду, что самарский клуб вернется в еврокубковые турниры.

    Сергей Корниленко
    Сергей Корниленко
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В нынешнем сезоне «Крылья» после 16 игр занимают 13-е место в таблице РПЛ.

    «Сложилось так, что у "Крыльев" уже давно не было каких-то серьезных успехов. Так сложилась судьба, и роптать на нее глупо.

    Мне по-прежнему хочется, чтобы в Самару вернулись еврокубки, и мы для этого будем делать все.

    Относительно нынешнего сезона могу сказать, что на данный момент мы находимся там, где заслуживаем.

    Вернувшись в Премьер-лигу, мы играли в три центральных защитника, редко выступали первым номером, да и соперники были более высокого уровня.

    Когда перестроились на схему с четырьмя защитниками, атакующей группе стало полегче.

    У команды сменился тренерский штаб. Впереди много игр, где мы можем исправить ситуацию. Плюс у "Крыльев" есть одна игра в запасе.

    Личные цели? Могу сказать, что я по вашему предложению готов представить ситуацию, что не забью ни одного гола в обмен на то, что у "Крыльев" все сложится удачно, и команда останется в премьер-лиге, минуя даже стыковые игры.

    У нас есть все шансы для этого. Для меня результат команды — прежде всего», — приводит слова Корниленко официальный сайт клуба со ссылкой на «Матч Премьер». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Планы на зиму: «Спартак»
  • 10/01/2019 в 21:36
    •
  • Прогноз
  • «Болонья» — «Ювентус»
  • 1.81
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли «Амьен» второй раз разгромлен ПСЖ?
  • «Амьен» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Сампдория» не станет легкой прогулкой для «Милана»
  • «Сампдория» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смогут ли «Челси» и «Ньюкасл» порадовать результативной игрой?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Анахайм» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Четыре очка Малкина, хет-трик Гюнцеля, шайба ДадоноваПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 января 08:470
  • 15:33
    • Виттоцци выиграла гонку преследования в Оберхофе
  • 14:37
    • «Монако» арендовал экс-футболиста «Динамо»
  • 13:56
    • «Тоттенхэм» готов продать Кейна за 350 миллионов евро
    Рауль де Томас Футбол Примера. «Райо Вальекано» выиграл у «Сельты», «Барселона» примет «Эйбар», «Реал» в гостях у «Бетиса»Подробности матчей 19-го тура испанской Примеры 17:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ливерпуль» отдаст много сил в Брайтоне
  • 4.60
    •
  • 19:47
    • Корниленко: Хочу, чтобы в Самару вернулись еврокубки
  • 19:39
    • Сборная России обыграла Корею на чемпионате мира по гандболу
  • 19:01
    • «Лацио» разгромил «Новару» в Кубке Италии
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Прорыв «МЮ». Главные секреты СульшераТренерские методики Уле Гуннара Сульшера позволили реанимировать «Манчестер Юнайтед» после увольнения Жозе Моуринью Вчера в 18:490
  • 13:47
    • Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU в Польше
  • 13:33
    • Сборная России проиграла Канаде в полуфинале женского МЧМ-2019
  • 10:28
    • Малкин разделил звание первой звезды дня в НХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие