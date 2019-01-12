Корниленко: Хочу, чтобы в Самару вернулись еврокубки

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко выразил надежду, что самарский клуб вернется в еврокубковые турниры.

В нынешнем сезоне «Крылья» после 16 игр занимают 13-е место в таблице РПЛ.

«Сложилось так, что у "Крыльев" уже давно не было каких-то серьезных успехов. Так сложилась судьба, и роптать на нее глупо.

Мне по-прежнему хочется, чтобы в Самару вернулись еврокубки, и мы для этого будем делать все.

Относительно нынешнего сезона могу сказать, что на данный момент мы находимся там, где заслуживаем.

Вернувшись в Премьер-лигу, мы играли в три центральных защитника, редко выступали первым номером, да и соперники были более высокого уровня.

Когда перестроились на схему с четырьмя защитниками, атакующей группе стало полегче.

У команды сменился тренерский штаб. Впереди много игр, где мы можем исправить ситуацию. Плюс у "Крыльев" есть одна игра в запасе.

Личные цели? Могу сказать, что я по вашему предложению готов представить ситуацию, что не забью ни одного гола в обмен на то, что у "Крыльев" все сложится удачно, и команда останется в премьер-лиге, минуя даже стыковые игры.

У нас есть все шансы для этого. Для меня результат команды — прежде всего», — приводит слова Корниленко официальный сайт клуба со ссылкой на «Матч Премьер». 0