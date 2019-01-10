«Реал» разгромил «Леганес» в Кубке Испании

«Чикаго» и «Нэшвилл» могут начать матч быстрой шайбой «Чикаго» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки 1.68

«Калгари» обыграет обессиленный травмами «Колорадо» в третий раз в сезоне «Калгари» — «Колорадо». Прогноз и ставки 2.04