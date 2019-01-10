«Реал» разгромил «Леганес» в Кубке Испании

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
В составе победителей голами отметились Серхио Рамос (44-я минута, пенальти), Лукас Васкес (68) и Винисиус Жуниор (77).
Ответная игра противостояния состоится 16 января в Леганесе и начнется в 23:30 по московскому времени.
Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч
«Реал» — «Леганес» — 3:0 (1:0)
Голы: Серхио Рамос, 44 — с пенальти (1:0). Васкес, 68 (2:0). Винисиус Жуниор, 77 (3:0)«Реал»: Навас, Одриосола, Начо, Серхио Рамос, Регилон, Вальверде, Каземиру, Себальос, Васкес (Иско, 71), Бензема (Гонсалес Перес, 83), Винисиус Жуниор (Диас, 78)«Леганес»: Куэльяр, Бустинса, Сиовас, Тарин, Хуанфран (Арнаис, 78), Ресио, Рубен Перес, Брэйтуэйт, Эль-Жар (Эрасо, 63), Херард Гумбау (Сильва, 46), МериноПредупреждения: Херард Гумбау, 42. Начо, 55. Вальверде, 84. Рубен Перес, 90+2