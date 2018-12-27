«Интер» наказан двумя матчами без зрителей за расистское поведение фанатов

По информации Football Italia, миланский клуб будет вынужден провести два следующих домашних матча без зрителей, а фанатская трибуна «Курва Норд» будет закрыта на протяжении трёх домашних игр.
Такое решение было принято в связи с расистскими оскорблениями фанатов «Интера» в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали. По ходу встречи фанаты нерадзурри начинали громко ухать всякий раз, когда уроженец Сенегала касался мяча.
Комитет в качестве отягощающих обстоятельств принял во внимание, что подобное случается уже не в первый раз.
После матча главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти выразил мнение, что поведение болельщиков привело к нарушению в исполнении Кулибали в концовке встречи и его последующему удалению.
Кулибали, который получил красную карточку в матче с «Интером», дисквалифицирован на 2 матча. Лоренцо Инсинье получил аналогичное наказание, также он заплатит 10 000 евро штрафа за то, что оскорблял рефери, будучи капитаном. 0