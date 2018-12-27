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    «Интер» наказан двумя матчами без зрителей за расистское поведение фанатов

    Интер Наполи Серия A Футбол Италии Болельщики Между тем Календарь Серии А
    Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии принял решение наказать «Интер» в связи с поведением его фанатов во время матча 18-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:0)

    Калиду Кулибали в матче против «Интера»
    Калиду Кулибали в матче против «Интера»
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    По информации Football Italia, миланский клуб будет вынужден провести два следующих домашних матча без зрителей, а фанатская трибуна «Курва Норд» будет закрыта на протяжении трёх домашних игр.

  • Защитник «Наполи» подвергся расистским оскорблениям в матче с «Интером»
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    • Такое решение было принято в связи с расистскими оскорблениями фанатов «Интера» в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали. По ходу встречи фанаты нерадзурри начинали громко ухать всякий раз, когда уроженец Сенегала касался мяча.

    Комитет в качестве отягощающих обстоятельств принял во внимание, что подобное случается уже не в первый раз.

    После матча главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти выразил мнение, что поведение болельщиков привело к нарушению в исполнении Кулибали в концовке встречи и его последующему удалению.

    Кулибали, который получил красную карточку в матче с «Интером», дисквалифицирован на 2 матча. Лоренцо Инсинье получил аналогичное наказание, также он заплатит 10 000 евро штрафа за то, что оскорблял рефери, будучи капитаном. 0

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