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    Защитник «Наполи» подвергся расистским оскорблениям в матче с «Интером»

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    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали подвергся расистским оскорблениям в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:1).

    Калиду Кулибали
    Калиду Кулибали
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    Об этом заявил главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти.

    «Была странная атмосфера. Мы три раза просили судей остановить игру. Три раза диктор делал объявления по стадиону.

    Кулибали был явно раздражен. Обычно он очень спокоен и профессионален. Мы три раза просили что-то предпринять, но матч продолжился.

    Нам говорили, что игру могут остановить, но когда? После четырех или пяти объявлений по стадиону? В следующий раз нам, возможно, стоит взять дело в свои руки и уйти с поля.

    Нам засчитают техническое поражение, но мы готовы к этому. Это плохо для итальянского футбола», — цитирует Анчелотти The Guardian.

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