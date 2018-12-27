«Интер» в меньшинстве вырвал победу у «Наполи»

В матче 18-го тура чемпионата Италии миланскийодержал домашнюю победу над— 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на 91-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Кейта прострелил в штрафную, Весино грамотно пропустил мяч на Мартинеса, который здорово пробил в угол.

Отметим, что гости заканчивали матч вдевятером — Калиду Кулибали на 80-й минуте получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение, а Никола Максимович был удален на 95-й минуте за грубую игру.

«Наполи» прервал беспроигрышную серию из десяти игр и с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице, а «Интер» расположился на третьей строчке, имея в активе 36 очков.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти 29 декабря на выезде сыграют с «Эмполи», а неаполитанцы в тот же день примут «Болонью». 0