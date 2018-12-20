«Бордо», «Гавр» и «Ренн» пробились в четвертьфинал Кубка французской лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской лигина своем поле уступил— 0:1.

Автором единственного гола стал хорватский полузащитник Тома Башич, отправивший мяч в ворота «Дижона» на 66-й минуте игры.

В другом матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Марсель» на своем поле в серии пенальти проиграл «Страсбуру».

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. У хозяев поля мяч забил Луис Густаво (80-я минута), а у гостей — Жонас Мартен (18, пенальти).

В серии пенальти точнее оказались подопечные Тьерри Лорея — 4:2.

В параллельных матчах четвертьфинала Кубка французской лиги «Гавр» на домашнем стадионе обыграл «Ним» со счётом 2:1, а «Ренн» вырвал победу у «Нанта», забив победный гол в компенсированное время встречи (2:1). 0