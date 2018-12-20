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    «Бордо», «Гавр» и «Ренн» пробились в четвертьфинал Кубка французской лиги

    Лига 1 Футбол Франции Бордо Дижон Марсель Страсбург Ним Ренн Нант Календарь Лиги 1
    В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Дижон» на своем поле уступил «Бордо» — 0:1.

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    Автором единственного гола стал хорватский полузащитник Тома Башич, отправивший мяч в ворота «Дижона» на 66-й минуте игры.

    В другом матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Марсель» на своем поле в серии пенальти проиграл «Страсбуру».

    Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. У хозяев поля мяч забил Луис Густаво (80-я минута), а у гостей — Жонас Мартен (18, пенальти).

    В серии пенальти точнее оказались подопечные Тьерри Лорея — 4:2.

    В параллельных матчах четвертьфинала Кубка французской лиги «Гавр» на домашнем стадионе обыграл «Ним» со счётом 2:1, а «Ренн» вырвал победу у «Нанта», забив победный гол в компенсированное время встречи (2:1). 0

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