Суд признал «Кубань» банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края призналбанкротом.

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Об этом сообщает ТАСС.

Требования всех кредиторов удовлетворили в рамках одного судебного производства, сообщили изданию в пресс-службе суда.

«По делу о банкротстве "Кубани" 17 декабря вынесено решение. Это единое банкротство с разными заявителями. В январе 2019 года будут рассматриваться материалы по конкурсному управляющему», — сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда Краснодарского края Мария Комбаева.

Напомним, в этом году «Кубань» не смогла пройти процедуру лицензирования РФС из-за многочисленных долгов. Летом краснодарский клуб прекратил существование. 0