«Аль-Айн» вышел в финал клубного чемпионата мира

из ОАЭ вышел в финал клубного чемпионата мира.

«Аль-Айн» выиграл серию пенальти fifa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

В полуфинале хозяева турнира взяли верх над обладателем Кубка Либертадорес «Ривер Плейтом» в серии пенальти.

Счет был открыт уже на третьей минуте, отличился Маркус Берг, которому ассистировал Ахмед Али. Но вскоре аргентинцы сначала сравняли счет благодаря голу Рафаэля Борре с паса Лукаса Пратто, а затем и вышли вперед, дубль оформил Борре, в этот раз с передачи Гонсало Мартинеса.

Но в начале второго тайма «Аль-Айн» сумел отыграться, гол забил Кайо с паса Цукасы Сиотани. В середине тайма «Ривер Плейт» мог забить третий гол, но Мартинес не реализовал 11-метровый. В итоге матч завершился вничью, а в серии пенальти сильнее был клуб из ОАЭ.

В финале «Аль-Айн» встретится с победителем другого полуфинала «Касима Антлерс» (Япония) — «Реал» (Испания). 0