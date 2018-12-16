«Бешикташ» может арендовать защитника «Шахтера»

Ярослав Ракицкий
ФК «Шахтер»
По информации источника, турецкий клуб намерен арендовать 29-летнего украинского футболиста у «Шахтера» в зимнее трансферное окно до конца сезона-2018/19 с опцией выкупа игрока по окончании срока действия арендного соглашения.
Отмечается, что в трансфере заинтересован президент «Бешикташа» Фикрет Орман. Стороны уже приступили к переговорам.
В нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 11 матчах за донецкий клуб, стал автором одного гола и одной результативной передачи. 0