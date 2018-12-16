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    «Бешикташ» может арендовать защитника «Шахтера»

    Шахтер Донецк Бешикташ Трансферы
    «Бешикташ» заинтересован в услугах защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого, сообщает Fanatik.

    Ярослав Ракицкий
    Ярослав Ракицкий
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    По информации источника, турецкий клуб намерен арендовать 29-летнего украинского футболиста у «Шахтера» в зимнее трансферное окно до конца сезона-2018/19 с опцией выкупа игрока по окончании срока действия арендного соглашения.

    Отмечается, что в трансфере заинтересован президент «Бешикташа» Фикрет Орман. Стороны уже приступили к переговорам.

    В нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 11 матчах за донецкий клуб, стал автором одного гола и одной результативной передачи. 0

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