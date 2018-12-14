Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

«Краснодар» продолжает борьбу
ФК «Краснодар»
Команды, которые преодолели групповой этап Лиги Европы: «Зенит», «Краснодар», «Динамо» Киев, «Челси», «Арсенал», «Спортинг», «Севилья», БАТЭ, «Бетис», «Мальме», «Генк», «Фенербахче», «Динамо» Загреб, «Байер», «Цюрих», «Вильярреал», «Рапид», «Лацио», «Айнтрахт», «Ренн», «Зальцбург», «Славия», «Олимпиакос» и «Селтик».
Календарь и таблица Лиги Европы
Команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов: «Шахтер», «Наполи», «Бенфика», «Интер», «Виктория», «Брюгге», «Валенсия» и «Галатасарай».
Жеребьевка плей-офф состоится 17 декабря.
Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 29 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в азербайджанском Баку. 0