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    Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

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    13 декабря состоялся заключительный тур группового этапа Лиги Европы, по итогам которого стали известны все участники 1/16 финала турнира.

    «Краснодар» продолжает борьбу
    «Краснодар» продолжает борьбу
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    Команды, которые преодолели групповой этап Лиги Европы: «Зенит», «Краснодар», «Динамо» Киев, «Челси», «Арсенал», «Спортинг», «Севилья», БАТЭ, «Бетис», «Мальме», «Генк», «Фенербахче», «Динамо» Загреб, «Байер», «Цюрих», «Вильярреал», «Рапид», «Лацио», «Айнтрахт», «Ренн», «Зальцбург», «Славия», «Олимпиакос» и «Селтик».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов: «Шахтер», «Наполи», «Бенфика», «Интер», «Виктория», «Брюгге», «Валенсия» и «Галатасарай».

    Жеребьевка плей-офф состоится 17 декабря.

    Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 29 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в азербайджанском Баку. 0

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