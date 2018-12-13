«Аль-Айн» преодолел квалификационный раунд клубного ЧМ
twitter.com/alainfcae
Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти победу одержали хозяева поля — 4:3.
Таким образом хозяева вышли в 1/4 финала Клубного чемпионата мира, где им предстоит встретиться с лучшей командой Африки «Эсперансом». Матч состоится уже 15 декабря.
Клубный чемпионат мира. Квалификация
Аль-Айн (ОАЭ) — Тим Веллингтон (Новая Зеландия) — 3:3 (пен. 4:3)
Голы: Сиотани (45), Думбия (49), Берг (85) — Барсия (11), Клэпхэм (15), Илич (44)