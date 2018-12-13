из ОАЭ одержал победу над новозеландским клубомв матче квалификационного раунда клубного чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Аль-Айн» преодолел квалификационный раунд клубного ЧМ twitter.com/alainfcae 100% Высокие коэффициенты Играть!

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти победу одержали хозяева поля — 4:3.

Таким образом хозяева вышли в 1/4 финала Клубного чемпионата мира, где им предстоит встретиться с лучшей командой Африки «Эсперансом». Матч состоится уже 15 декабря.