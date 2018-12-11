«Галатасарай» — «Порту»: счет 1:2 после первого тайма

Мусса Марега
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Гости вышли вперед на 17-й минуте, когда Фелипе сумел воспользоваться подачей со штрафного от Теллеса и пробил головой без шансов для Муслеры.
Турки с еще большим стремлением пошли вперед, однако пройти защиту португальцев не удавалось. На 42-й минуте Эрнани получил по ногам и заработал пенальти для гостей. Мусса Марега пробил по центру и удвоил преимущество «Порту».
Перед самым перерывом Родригес упал в штрафной соперника, а арбитр назначил еще один пенальти. Наказание исполнил Софьян Фегули, который сократил отставание «Галатасарая».