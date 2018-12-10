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    УЕФА назвал претендентов на попадание в символическую команду года

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    УЕФА на своем официальном сайте запустил голосование за попадание в символическую команду года.

    Гарет Бейл
    Гарет Бейл
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    Полный список из 50 игроков выглядит так:

    Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Кейлор Навас («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

    Защитники: Жорди Альба, Жерар Пике, Самуэль Юмтити (все — «Барселона»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес (все — «Атлетико»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Костас Манолас («Рома»), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все — «Реал»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

    Полузащитники: Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все — «Реал»), Кевин Де Брейне, Давид Сильва (оба — «Манчестер Сити»), Эден Азар, Н’Голо Канте (оба — «Челси»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Димитри Пайет, Флорьян Товен (оба — «Марсель»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич («Барселона»).

    Нападающие: Гарет Бейл («Реал»), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все — «Пари Сен-Жермен»), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба — «Ювентус»), Эдин Джеко («Рома»), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все — «Ливерпуль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба — «Барселона»). 0

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