ПСЖ потерял очки в матче со «Страсбургом»

В матче 16-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью ссо счётом 1:1.

Эдинсон Кавани twitter.com/psg_inside 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет открыл защитник хозяв Кенни Лала, который реализовал пенальти на 40-й минуте. Уравнял цифры на табло уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, реализовавший 11-метровый на 71-й минуте.

ПСЖ сыграл вничью во втором подряд матче чемпионата. В прошлом туре парижане на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1.

«ПСЖ» с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров. «Страсбург» с 22 очками располагается на девятом месте. 0