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    ПСЖ потерял очки в матче со «Страсбургом»

    Лига 1 Футбол Франции Страсбург ПСЖ Календарь Лиги 1
    В матче 16-го тура чемпионата Франции «Страсбург» на своем поле сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:1.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани
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    Счет открыл защитник хозяв Кенни Лала, который реализовал пенальти на 40-й минуте. Уравнял цифры на табло уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, реализовавший 11-метровый на 71-й минуте.

    ПСЖ сыграл вничью во втором подряд матче чемпионата. В прошлом туре парижане на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1.

    «ПСЖ» с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров. «Страсбург» с 22 очками располагается на девятом месте. 0

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