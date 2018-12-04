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    Черчесов надеется на законное наказание для Кокорина и Мамаева

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу возможного возвращения в футбол проведших два месяца в СИЗО форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    «История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом. Резонанс этот скандал получил во многом из-за личностей участников. Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту.

    Мне кажется, и Кокорин, и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы. Другое дело, как все будет выглядеть через призму юридической буквы, умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону.

    Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что.

    Возвращение в футбол? Им надо сначала разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном», — приводит слова Черчесова ТАСС.

    Напомним, что в отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». 0

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