Черчесов надеется на законное наказание для Кокорина и Мамаева

Главный тренер сборной Россиивысказался по поводу возможного возвращения в футбол проведших два месяца в СИЗО форварда «Зенита»и полузащитника «Краснодара»

«История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом. Резонанс этот скандал получил во многом из-за личностей участников. Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту.

Мне кажется, и Кокорин, и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы. Другое дело, как все будет выглядеть через призму юридической буквы, умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону.

Надеюсь, с проштрафившимися именно так и будет. В конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что.

Возвращение в футбол? Им надо сначала разобраться с правовым полем, а потом уже думать о футбольном», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Напомним, что в отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». 0