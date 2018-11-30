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    Россия немного оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

    УЕФА Футбол России Краснодар Зенит ЦСКА Спартак Локомотив
    Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после матчей пятого тура группового этапа в Лиге чемпионов и Лиге Европы. При этом Россия отдалилась от Франции.

    Россия немного оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
    Россия немного оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
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    На этой неделе «Локомотив» обыграл «Галатасарай» (2:0), ЦСКА проиграл «Виктории Пльзень» (1:2), «Спартак» уступил «Рапиду» (1:2), «Краснодар» обыграл «Акхисар Беледиеспор» (2:1), а «Зенит» выиграл у «Копенгагена» (1:0). Таким образом, Россия заработала 1,000 балл.

    Россия продолжает идти на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА — 49,382 балла. Пятую строчку занимает Франция (54,331), Португалия (43,632) идет седьмой.

    Лидирует по-прежнему Испания (94,140), второе место занимает Англия (71,605), третье — Италия (70,583). 0

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