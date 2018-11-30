Россия немного оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
uefa.com
На этой неделе «Локомотив» обыграл «Галатасарай» (2:0), ЦСКА проиграл «Виктории Пльзень» (1:2), «Спартак» уступил «Рапиду» (1:2), «Краснодар» обыграл «Акхисар Беледиеспор» (2:1), а «Зенит» выиграл у «Копенгагена» (1:0). Таким образом, Россия заработала 1,000 балл.
Россия продолжает идти на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА — 49,382 балла. Пятую строчку занимает Франция (54,331), Португалия (43,632) идет седьмой.
Лидирует по-прежнему Испания (94,140), второе место занимает Англия (71,605), третье — Италия (70,583). 0