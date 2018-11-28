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    «Лион» и «Манчестер Сити» победителя не определили

    «Лион» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Лион» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 2:2.

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    В первом тайме зрители голов не увидели, хотя моменты были, в том числе у хозяев, которые как минимум трижды серьезно угрожали Эдерсону.

    На 55-й минуте «ткачи» все-так добились своего. Марсело со своей половины поля сделал заброс вперед, Мемфис Депай выполнил перевод на Максвелла Корне, который классным ударом с линии штрафной вогнал мяч в верхний угол ворот.

    «Горожанам» потребовалось семь минут на то, чтобы восстановить паритет. Рахим Стерлинг выполнил подачу со штрафного на Фернадиньо, тот сделал скидку дальше, а Эмерик Ляпорт с пяти метров переправил мяч в сетку.

    Пропущенный мяч не смутил «Лион», который на 81-й минуте вернул себе минимальное преимущество. Корне забил свой второй мяч, реализовав выход один на один с вратарем.

    Подопечные Пепа Гвардиолы сравняли счет на 83-й минуте. Рияд Марез выполнил подачу с углового, а Серхио Агуэро точно пробил головой.

    «Манчестер Сити» сохранил лидерство в группе (10 очков) и оформил выход в 1/8 финала, «Лион» остался на второй строчке (7 очков).

    Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур
    «Лион» — «Манчестер Сити» — 2:2 (0:0)
    Голы: 1:0 — 55 Корне, 1:1 — 62 Лапорт, 2:1 — 81 Корне, 2:2 — 83 Агуэро«Лион»: Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Менди, Денайер, Фекир (Траоре, 84), Ндомбеле, Депай, Ауар, Корне (Терье, 89), Рафаэл (Тете, 74)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Уокер, Зинченко, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Марез, Сане (Делф, 71), Агуэро (Фоден, 90)Предупреждения: Фернандиньо (23), Стерлинг (34), Менди (62)

    В заключительном туре «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Хоффенхаймом», а «Лион» отправится в гости к «Шахтеру». 0

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