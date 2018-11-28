«Лион» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:2, обзор голов

В первом тайме зрители голов не увидели, хотя моменты были, в том числе у хозяев, которые как минимум трижды серьезно угрожали Эдерсону.
На 55-й минуте «ткачи» все-так добились своего. Марсело со своей половины поля сделал заброс вперед, Мемфис Депай выполнил перевод на Максвелла Корне, который классным ударом с линии штрафной вогнал мяч в верхний угол ворот.
«Горожанам» потребовалось семь минут на то, чтобы восстановить паритет. Рахим Стерлинг выполнил подачу со штрафного на Фернадиньо, тот сделал скидку дальше, а Эмерик Ляпорт с пяти метров переправил мяч в сетку.
Пропущенный мяч не смутил «Лион», который на 81-й минуте вернул себе минимальное преимущество. Корне забил свой второй мяч, реализовав выход один на один с вратарем.
Подопечные Пепа Гвардиолы сравняли счет на 83-й минуте. Рияд Марез выполнил подачу с углового, а Серхио Агуэро точно пробил головой.
«Манчестер Сити» сохранил лидерство в группе (10 очков) и оформил выход в 1/8 финала, «Лион» остался на второй строчке (7 очков).
В заключительном туре «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Хоффенхаймом», а «Лион» отправится в гости к «Шахтеру». 0