«Ювентус» — «Валенсия»: счет матча 1:0, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над испанской(1:0)в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный мяч был забит на 59-й минуте. Канселу выполнил красивую разрезающую передачу в штрафную между двух защитников на Роналду, тот ушёл от соперника и прострелил во вратарскую, где Марио Манджукич вплотную «расстрелял» Нето.

В другом матче группы Н «Манчестер Юнайтед» на своем поле вырвал победу у швейцарского «Янг Бойз» — 1:0.

«Ювентус» с 12 очками возглавляет группу Н, гарантировав себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

На втором месте «МЮ» с 10 очками, который также обеспечил себе путевку в 1/8 финала. Третья строчка и путевка в Лигу Европы у «Валенсии» — 6 очков. «Янг Бойз» с 1 очком замыкает таблицу.