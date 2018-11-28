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    Гол Манджукича вывел «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Ювентус» — «Валенсия»: счет матча 1:0, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над испанской «Валенсией» (1:0)в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Единственный мяч был забит на 59-й минуте. Канселу выполнил красивую разрезающую передачу в штрафную между двух защитников на Роналду, тот ушёл от соперника и прострелил во вратарскую, где Марио Манджукич вплотную «расстрелял» Нето.

    В другом матче группы Н «Манчестер Юнайтед» на своем поле вырвал победу у швейцарского «Янг Бойз» — 1:0.

    «Ювентус» с 12 очками возглавляет группу Н, гарантировав себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    На втором месте «МЮ» с 10 очками, который также обеспечил себе путевку в 1/8 финала. Третья строчка и путевка в Лигу Европы у «Валенсии» — 6 очков. «Янг Бойз» с 1 очком замыкает таблицу.

    Лига чемпионов. Группа H
    «Ювентус» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 1:0 (0:0)
    Гол: Манджукич, 59«Ювентус» (Италия): Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Сандру (Куадрадо, 46), Жоау Канселу, Матюиди, Пьянич, Бентанкур, Криштиану Роналду, Манджукич, Дибала (Дуглас Коста, 79)«Валенсия»: Нету, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Васс, Кокелен, Кондогбья (Солер, 72), Родриго (Гамейро, 46), Мина (Батшуайи, 68), Гонсалу ГедешПредупреждения: Бентанкур, 13. Хосе Гайя, 31. Кондогбья, 43. Куадрадо, 60. Диакаби, 62. Гонсалу Гедеш, 69. Батшуайи, 74. Матюиди, 83
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