ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаАПЛ в опасности. «МанСити» делает ее скучной
  • 14:29
    • КОНМЕБОЛ предложила ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года
  • 11:58
    • Источник: ФИФА помешала независимому антидопинговому расследованию перед ЧМ в России
  • 11:44
    • Иньеста: У меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России
  • 11:29
    • Бекао сможет сыграть в Лиге чемпионов
  • 11:04
    • Педро Роша может вернуться в Бразилию
    Все новости спорта

    КОНМЕБОЛ предложила ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года

    ФИФА Чемпионат мира по футболу-2022
    Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) предложила ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года.

    Кубок мира
    Кубок мира
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом рассказал президент организации Алехандро Домингес.

    «Мы могли бы проводить чемпионат мира каждые два года, вместо того чтобы играть Лигу Наций, это пойдет всем на пользу.

    Игроки смогут сыграть на четырех чемпионатах мира, если мы перейдем на двухлетний цикл. Сейчас же многие могут принять участие не более чем в двух.

    Есть много решений. Мы можем проводить чемпионат мира в Европе, Южной и Северной Америке, Африке и Азии без долгого ожидания.

    Что касается экономики, то ФИФА заработает больше денег и больше распределит», — цитирует Домингеса The Guardian

    Ранее КОНМЕБОЛ предложила расширить чемпионат мира до 48 команд. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Спасти «Фулхэм». Раньери обязан доказать свой элитарный статус
  • Вчера в 15:53
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Барселона»
  • 4.50
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли очки «Нижний Новгород» у еще одного лидера?
  • «Нижний Новгород» — «Томь». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Динамо» прервет свою голевую засуху
  • «Динамо» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Продлит ли «Ак Барс» серию поражений кризисного «Автомобилиста»?
  • «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Урал» Футбол РПЛ. ЦСКА выиграл в Грозном, «Локо» уступил «Уралу», «Зенит» примет «Ростов»Обзор матчей 15-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 22:470
  • 10:00
    • УЕФА опроверг информацию о допинге Рамоса
  • 14:51
    • Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при Абу-Даби
  • 14:38
    • «Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
    Клаудио Раньери Футбол Спасти «Фулхэм». Раньери обязан доказать свой элитарный статусИтальянский специалист призван помочь «дачникам» избежать вылета Вчера в 15:530
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Фавориты укрепят свое лидерство
  • 3.21
    •
  • 12:12
    • Моуринью: Думаю, к концу года «МЮ» будет в зоне Лиги чемпионов
  • 11:17
    • Манчестер Сити« не собирается приобретать игроков в январе, заявил Гвардиола
  • 07:57
    • Пике хочет купить клуб и создать новый турнир
    Игроки «Леганеса» Футбол Примера. «Алавес» проиграл «Леганесу», «Атлетико» против «Барселоны»Подробности матчей 13-го тура испанской Примеры 01:090
  • 00:50
    • Евролига: «Химки» обыграли «Жальгирис», ЦСКА потерпел первое поражение
  • 00:25
    • Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на Гран-при Франции
  • 00:14
    • Семин: Не помню, чтобы в РПЛ ко второму тайму добавляли только одну минуту
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие