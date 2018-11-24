Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) предложила ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года.

Об этом рассказал президент организации Алехандро Домингес.

«Мы могли бы проводить чемпионат мира каждые два года, вместо того чтобы играть Лигу Наций, это пойдет всем на пользу.

Игроки смогут сыграть на четырех чемпионатах мира, если мы перейдем на двухлетний цикл. Сейчас же многие могут принять участие не более чем в двух.

Есть много решений. Мы можем проводить чемпионат мира в Европе, Южной и Северной Америке, Африке и Азии без долгого ожидания.

Что касается экономики, то ФИФА заработает больше денег и больше распределит», — цитирует Домингеса The Guardian

Ранее КОНМЕБОЛ предложила расширить чемпионат мира до 48 команд. 0