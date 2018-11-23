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    Чалов и Нисимура сыграют против «Ахмата» с первых минут

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    Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч 15-го тура российской Премьер-лиги.

    Такума Нисимура
    Такума Нисимура
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    Встреча пройдет в Грозном и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Ахмат»: Городов, Плиев, Мусалов, Кешмази, Ромеро, Иванов, Гащенков, Раванелли, Силва, Думбия, Митришев.

    Запасные: Гудиев, Кадыров, Бацуев, Харин, Садаев, Аблае, Балай.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.

    Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Ефремов, Бийол, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

    Букмекеры в этой встрече отдают преимущество гостям. Ставки на победу ЦСКА принимаются с коэффициентом 2.33, на победу «Ахмата» — 3.65, на ничью — 3.13. С прогнозом экспертов LiveSport.Ru можно ознакомиться здесь. 0

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