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    Сумеют ли армейцы добыть победу в Грозном?

    «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России 23 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России ЦСКА Ахмат
    Прогноз на «Ахмат» — ЦСКА
    ЦСКА — «Ахмат»
    В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» встретится с ЦСКА. Матч пройдет на «Ахмат Арене» 23 ноября. Начало — в 18:00. Прогноз на «Ахмат» — ЦСКА.
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    «Ахмат»

    Конец октября и ноябрь выдались для грозненской команды не лучшими. Домашний матч 12-го тура РПЛ с «Динамо» завершился без забитых мячей.

    Затем «Ахмат» вылетел из Кубка России, проиграв на своем поле тульскому «Арсеналу» (0:2) в 1/8 финала.

    Все прогнозы на РПЛ

    Выезд в Петербург завершился поражением от «Зенита» (0:1) в 13-м туре РПЛ. Грозненцы привезли себе пенальти в первом тайме, но заканчивали матч в большинстве.

    Наконец, в последнем матче «Ахмат» одержал выездную победу над «Крыльями Советов» (2:1).

    После 14 туров РПЛ «Ахмат» идет на 8-м месте. Разница мячей 14-12, лучший бомбардир с 3 голами — Олег Иванов.

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    • В предстоящем матче не сыграет травмированный полузащитник Антон Швец.

    В прошлом сезоне «Ахмат» на выезде одолел ЦСКА со счетом 1:0, но на своем поле был разгромлен со счетом 0:3.

    ЦСКА

    Для армейцев конец октября и ноябрь также выдались неудачными. Началось все разгромным выездным поражением от «Ромы» (0:3) в Лиге чемпионов.

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    Затем ЦСКА в 12-м туре РПЛ уступил на своем поле «Краснодару» со счетом 1:2. Забив во втором тайме, армейцы попытались удержать минимальное преимущество, но дважды пропустили в концовке встречи.

    Гостевое столичное дерби с «Динамо» в 13-м туре завершилось без забитых мячей, а ответная лигочемпионская встреча с «Ромой» на своем поле вновь обернулась поражением — 1:2.

    Лишь в последнем матче ЦСКА удалось прервать неудачную серию — армейцы победили на своем поле «Зенит» (2:0), забив два мяча еще к середине первого тайма.

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    • В результате, ЦСКА с 23 очками занимает 5 место. Разница мячей 19-7. Лучший бомбардир ЦСКА и всего чемпионата — Федор Чалов, наколотивший 9 мячей. Еще 3 мяча у Николы Влашича.

    В предстоящем матче не сыграют травмированные защитник Виктор Васин, хавбеки Константин Кучаев, Александр Макаров и Кристиан Бистрович, а также нападающий Абель Эрнандес.

    Защитник Марио Фернандес должен вернуться в строй к матчу.

    Прогноз

    Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча. На победу команды Гончаренко дается коэффициент 2,25, тогда как на ничью — 3,10, а на успех «Ахмата» — 3,70.

    Обе команды прервали неудачные серии и обе постараются развить успех. Армейцы выглядят предпочтительнее, но в Грозном тяжело играть всем, поэтому прогнозируем ничью в этом матче.

    Вряд ли в этом матче стоит ждать большое количество голов. У «Ахмата» проблемы с результативностью, но на своем поле грозненцы постараются сыграть надежно, а у ЦСКА проблемы с вскрытием чужой обороны.

    Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,50 и «обе забьют — нет» за 1,65. 0

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    Прогноз на «Ахмат» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20. В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» встретится с ЦСКА. Матч пройдет на «Ахмат Арене» 23 ноября. Начало — в 18:00.
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