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    Сборная России проиграла Швеции и не вышла в дивизион A Лиги наций

    Лига наций Сборная России Футбол России Сборная Швеции
    Сборная Швеции одержала домашнюю победу над командой России (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций.

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    Счет в матче был открыт на 41-й минуте. После подачи Аугустинсона от угла поля россияне не смогли мяч выбить из своей штрафной, а Виктор Линделёф с подбора с 10-ти метров от ворот пробил точно в цель.

    На 72-й минуте Аугустинсон прострелил в центр штрафной, с ударом Классона справился Лунёв, но мяч отлетел на Маркуса Берга, который без помех удвоил шведское преимущество в счёте.

    Сборная Швеции заняла первое место в группе В — при равенстве очков (по 7) скандинавы обошли Россию по результатам личным встреч.

    Ранее сборные России и Швеции сыграли вничью со счётом 0:0 в матче, который состоялся в Калининграде 11 октября.

    Команда Станислава Черчесова не получила повышения — она останется во втором дивизионе турнира УЕФА.

    Лига наций. Дивизион B. 6-й тур
    Швеция — Россия — 2:0 (1:0)
    Голы: Линделеф, 41 (1:0). Берг, 72 (2:0)Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Ларссон, К.Ольссон (Гвидетти, 89), Юханссон, Классон (Свенссон, 80), Март.Ольссон (Телин, 71), БергРоссия: Лунев, Игнатьев, Джикия, Нойштедтер, Набабкин, Ионов (Заболотный, 69), Кузяев, Газинский, Ерохин (Ари, 77), Дзюба, Полоз (Камболов, 46)Предупреждение: Джикия, 43
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