Сборная России проиграла Швеции и не вышла в дивизион A Лиги наций

одержала домашнюю победу над(2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций.

Счет в матче был открыт на 41-й минуте. После подачи Аугустинсона от угла поля россияне не смогли мяч выбить из своей штрафной, а Виктор Линделёф с подбора с 10-ти метров от ворот пробил точно в цель.

На 72-й минуте Аугустинсон прострелил в центр штрафной, с ударом Классона справился Лунёв, но мяч отлетел на Маркуса Берга, который без помех удвоил шведское преимущество в счёте.

Сборная Швеции заняла первое место в группе В — при равенстве очков (по 7) скандинавы обошли Россию по результатам личным встреч.

Ранее сборные России и Швеции сыграли вничью со счётом 0:0 в матче, который состоялся в Калининграде 11 октября.

Команда Станислава Черчесова не получила повышения — она останется во втором дивизионе турнира УЕФА.