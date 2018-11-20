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    Колосков: Швеция — посредственная команда, победить которую нам по силам

    Сборная России Футбол России Лига наций Сборная Швеции
    Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящей игры между сборными России и Швеции в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков
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    «Сборной России достаточно и ничейного результата для того, чтобы занять первое место, но в футбол всегда играют на победу.

    Можно встать вдесятером в штрафной, как в матче с Испанией, надеяться на случайный угловой, штрафной или пенальти, но что это даст? Всегда надо играть на победу.

    Из-за большого количества травм можно сказать, что наша сборная сегодня будет играть резервным составом, но я не думаю, что это повлияет на исход встречи.

    Судя по матчу против Турции, Швеция — посредственная команда, которую нам вполне по силам обыграть. Конечно, дома она может преобразиться, но я думаю, что даже таким составом их можно обыграть.

    Возвращение Дзюбы? Он всё-таки вернулся после травмы, если человек после лечения, нетренировавшийся, но выйдет на поле и вытащит команду, то грош цена нашей сборной. Футбол — спорт, а в спорте должны играть абсолютно здоровые, подготовленные люди.

    Что касается того, что поражение не станет для нашей сборной трагедией, то с моей точки зрения, любое поражение — это страшно, но не надо впадать в крайности.

    Это спорт, всякое может произойти, даже если команда не займёт первого места, это не провал. Конечно, желательно перейти в более высокий дивизион, чтобы повысить интерес со стороны зрителей», — сказал Колосков изданию «Чемпионат». 0

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