Голландия вырвала ничью у Германии и пробилась в плей-офф Лиги наций

Сборнаяв заключительном туре Лиги наций в домашнем матче сыграла вничью с командойсо счетом 2:2 (2:0).

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На 9-й минуте матча Серж Гнабри отдал точно в центре на Тимо Вернера, нападающий первым касанием укротил мяч, а вторым с лета с 22 метров уложил точно в левый угол — 1:0.

Через 10 минут немцы увеличили свой отрыв. Прошел заброс из глубины поля, Лерой Сане на линии чужой штрафной, казалось, мяч потерял, но вернул себе, посмотрел и пробил с 15 метров — 2:0.

Квинси Промес на 85-й минуте игры сократил отставание (2:1), пробив с линии штрафной в правый от вратаря угол.

На 90-й минуте де Йонг прострелил на Вирджила ван Дейка, который с пяти метров расстрелял Нойера и сделал результат ничейным — 2:2.

И таким образом, Голландия с семью очками заняла первое место и пробилась в плей-офф Лиги наций. Сборная Франции опустилась на вторую строку с таким же количеством баллов, но уступив голландцам по дополнительным показателям. А команда Германии, набрав два пункта, разместилась на третьей позиции и покинула Лигу А.