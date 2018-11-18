ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить Месси
  • 00:47
    • Португалия разошлась миром с Италией и вышла в плей-офф Лиги наций
  • 23:43
    • Дзюба может сыграть со Швецией
  • 22:00
    • Сборная Турции проиграла Швеции и вылетела в дивизион C Лиги наций
  • 21:37
    • Загитова выиграла этап Гран-при в Москве
  • 20:12
    • ЦСКА обыграл на выезде «Нефтехимик»
    Все новости спорта

    Португалия разошлась миром с Италией и вышла в плей-офф Лиги наций

    Лига наций Сборная Италии Футбол Италии Сборная Португалии Португалия
    Сборная Италии сыграла вничью со сборной Португалии (0:0) в домашнем матче группового турнира дивизиона А Лиги наций.

    Португалия — Италия
    Португалия — Италия
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Португальцы, гарантировавшие себе выход в плей-офф турнира, с семью очками лидируют в группе 3 лиги А, на втором месте расположились итальянцы (5 очков), на третьем — поляки (1).

    В следующем матче Португалия 20 ноября сыграет с Польшей, которая досрочно вылетела в лигу В. Италия же все свои матчи сыграла и сохранила место в лиге А.

    Итоговые матчи пройдут в следующем году, в них примут участие команды, занявшие первые места в группах лиги A.

    Лига наций. Лига А. Группа 3
    Италия — Португалия 0:0
    Италия: Доннарумма, Флоренци, Бираги, Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо, Верратти (Пеллегрини, 81), Кьеза (Берарди, 87), Барелла, Инсинье, Иммобиле (Лазанья, 74)Португалия: Руй Патрисиу, Фонте, Мариу Руй, Жоау Канселу, Диаш, Вильям Карвалью, Пицци (Жоау Мариу, 68), Брума (Геррейру, 85), Рубен Невеш, Бернарду Силва, Андре Силва (Данилу Перейра, 90)Предупреждения: Рубен Невеш (32), Мариу Руй (35), Жоау Канселу (51), Жоржиньо (54), Бонуччи (72), Кьеза (85)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • ЧМ-2018 вернулся для Хорватии и Испании
  • 16/11/2018 в 17:01
    •
  • Прогноз
  • Англия — Хорватия
  • 1.87
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Каролина» Свечникова дожмет «Коламбус» без Панарина и Бобровского
  • «Каролина» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Томь» снова сыграет осторожно
  • «Ротор» — «Томь». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Чья-то серия прервется
  • «Нижний Новгород» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Шайба Овечкина, победный буллит Ковальчука, очередной успех «Торонто»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября Вчера в 09:580
  • 18:50
    • «Барселона» попробует купить Мбаппе, если ПСЖ накажут за нарушения ФФП
  • 17:38
    • Степанова и Букин одержали победу на этапе Гран-при в Москве
  • 15:49
    • Ханю — победитель Гран-при России, Коляда — четвертый
    Хорватия перевернула ситуацию в группе Футбол ЧМ-2018 вернулся для Хорватии и ИспанииРеакция прессы на матч Хорватия — Испания 16/11/2018 в 17:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Португальцы в гостях у Италии, битва в Турции
  • 5.09
    •
  • 00:38
    • Медведеву устроит только победа на «Гран-при Франции»
  • 00:15
    • «Тампа» дожала «Филадельфию» в овертайме
  • 23:54
    • «Детройт» в овертайме одолел «Нью-Джерси»
    СКА Хоккей КХЛ. «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал», «Трактор» в гостях проиграл СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 ноября 16/11/2018 в 22:560
  • 15:21
    • Швецию и Россию в Лиге наций рассудят французы
  • 13:10
    • Рыболовлев не намерен продавать «Монако»
  • 23:25
    • Российские баскетболистки обыграли Литву в квалификации ЧЕ-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие