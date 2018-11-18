Португалия разошлась миром с Италией и вышла в плей-офф Лиги наций

Сборная Италии сыграла вничью со сборной Португалии (0:0) в домашнем матче группового турнира дивизиона А Лиги наций.

Португальцы, гарантировавшие себе выход в плей-офф турнира, с семью очками лидируют в группе 3 лиги А, на втором месте расположились итальянцы (5 очков), на третьем — поляки (1).

В следующем матче Португалия 20 ноября сыграет с Польшей, которая досрочно вылетела в лигу В. Италия же все свои матчи сыграла и сохранила место в лиге А.

Итоговые матчи пройдут в следующем году, в них примут участие команды, занявшие первые места в группах лиги A.