Португалия разошлась миром с Италией и вышла в плей-офф Лиги наций

Португалия — Италия
uefa.com
Португальцы, гарантировавшие себе выход в плей-офф турнира, с семью очками лидируют в группе 3 лиги А, на втором месте расположились итальянцы (5 очков), на третьем — поляки (1).
В следующем матче Португалия 20 ноября сыграет с Польшей, которая досрочно вылетела в лигу В. Италия же все свои матчи сыграла и сохранила место в лиге А.
Итоговые матчи пройдут в следующем году, в них примут участие команды, занявшие первые места в группах лиги A.
Лига наций. Лига А. Группа 3
Италия — Португалия 0:0
Италия: Доннарумма, Флоренци, Бираги, Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо, Верратти (Пеллегрини, 81), Кьеза (Берарди, 87), Барелла, Инсинье, Иммобиле (Лазанья, 74)Португалия: Руй Патрисиу, Фонте, Мариу Руй, Жоау Канселу, Диаш, Вильям Карвалью, Пицци (Жоау Мариу, 68), Брума (Геррейру, 85), Рубен Невеш, Бернарду Силва, Андре Силва (Данилу Перейра, 90)Предупреждения: Рубен Невеш (32), Мариу Руй (35), Жоау Канселу (51), Жоржиньо (54), Бонуччи (72), Кьеза (85)