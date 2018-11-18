ФНЛ: «Шинник» разгромил «Спартак-2», «Химки» и «Сочи» сыграли вничью

Состоялось еще два матча 23-го тура ФНЛ.

В Москве «Спартак-2» принимал «Шинник». Гости одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Все свои голы «Шинник» забил в первом тайме — дубль оформил Сергей Самодин, еще по голу забили Сергей Нарылков и Эдуард Булия. У хозяев гол престижа провел Тьерно Тиуб.

«Шинник» набрал 34 очка и занимает в таблице ФНЛ девятое место. «Спартак-2» (35 очков) идет восьмым.

Еще в одном матче «Химки» и «Сочи» сыграли вничью — 0:0.

«Химки» (28 очков) занимают тринадцатое место. «Сочи» (35 очков) — на пятой строчке. 0