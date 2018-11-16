Гол Салаха принёс Египту победу над Тунисом в отборе Кубка Африки

В матче пятого тура группового этапа отборочного турнира Кубка Африканских Нацийна своём поле обыграласо счётом 3:2.

Счёт на 13-й минуте открыл полузащитник гостей Наим Слити, но на 32-й минуте положение уравнял Хассан-Трезеге Махмуд.

Во второй тайме египтян вывел вперёд Ахмед Эль-Мохамади, отличившийся на 60-й минуте. Но на 72-й минуте Слити оформил дубль и восстановил равновесие.

Победу Египту на 90-й минуте принёс форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Благодаря этой победе Египет обогнал Тунис в турнирной таблице. Обе команды имеют по 12 очков, обеспечив попадание в финальную стадию турнира. 0