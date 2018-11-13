Теперь многие в Исландии следят за ЦСКА, заявил отец Сигурдссона

Отец полузащитникаСигурдур Сигурстейнссон рассказал о старте карьеры своего сына в России и популярности «армейцев» в Исландии.

«Конечно, мы волновались, провожая сына из 7-тысячного Акранеса в 16-миллионную Москву. Но с профессиональной точки зрения его выбор не вызывал сомнений. ЦСКА — отличный клуб, а Арнор созрел для такого вызова. Будучи в октябре в Москве, мы с женой в полной мере ощутили гостеприимство ЦСКА.

Игра с "Реалом" — это был высший уровень стресса! Но Арнор всегда удачно распоряжался своими шансами и сделал это вновь. Акранес, хоть и небольшой городок, все друг друга знают, но очень футбольный. Можете себе представить, сколько поздравлений мы потом получили. Море! Теперь многие в Исландии следят за играми ЦСКА. А после приглашения Арнора в первую сборную количество симпатизирующих российскому клубу еще больше увеличится», — цитирует Сигурдура Сигурстейнссона «Чемпионат».

Напомним, Сигурдссон пришел в ЦСКА нынешним летом из шведского «Норрчепинга». Исландский хавбек провел в составе «армейцев» 11 матчей во всех турнирах и забил два гола. 0