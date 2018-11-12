Дзюба пропустит начало подготовки сборной России из-за травмы

Нападающийпропустит начало подготовки сборной России к ноябрьским матчам с сообщает пресс-служба команды.

Артем Дзюба ФК «Зенит» 100% Высокие коэффициенты Играть!

30-летний форвард останется в Москве на лечение травмы коленного сустава, которую он получил несколько дней назад и усугубил во вчерашней игре РПЛ с ЦСКА (0:2).

Для футболиста расписана специальная лечебная программа. После стабилизации состояния Дзюба вернется в расположение сборной.

Также стало известно, что хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит сбор сборной России из-за травмы, которую он получил в игре с «Зенитом».

15 ноября россияне проведут контрольный матч с Германией в Лейпциге, а 20-го — игру Лиги наций со Швецией в Сольне. 0