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    «Интер» разгромно проиграл «Аталанте» в Серии А

    Аталанта Интер Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
    В матче 12-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Интер». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

    «Аталанта» — «Интер»
    «Аталанта» — «Интер»
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    На 8-й минуте хозяева вышли вперед — отличился Ханс Хатенбур. В начале второго тайма «Интер» отыгрался — пенальти успешно реализовал Мауро Икарди.

    На 62-й минуте Джанлука Манчини вновь вывел «Аталанту» вперед. В концовке встречи до крупного счет довели Берат Джимсити и Алехандро Гомес.

    «Интер» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая длилась семь матчей. У «нерадзури» — 25 очков, они занимают третье место в Серии А. У «Аталанты» — 18 очков и шестая строчка.

    Серия А. 12-й тур
    «Аталанта» — «Интер» — 4:1 (1:0)
    Голы: Хатебур, 8 (1:0). Икарди, 47 — с пенальти (1:1). Манчини, 62 (2:1). Джимсити, 88 (3:1). Гомес, 90+4 (4:1)«Аталанта»: Бериша, Хатебур, Толой (Кастань, 56), Джимсити, Гозенс, Манчини, Иличич, де Рон, Фройлер, Гомес, Сапата (Пашалич, 71)«Интер»: Ханданович, Миранда (Врсалько, 71), Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Весино (Валеро, 45), Гальярдини, Перишич, Икарди, Политано (Бальде, 66)Предупреждения: Весино, 25. Брозович, 35. Шкриньяр, 41. Хатебур, 69. Гальярдини, 76. де Рон, 77. Гомес, 79
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