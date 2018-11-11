«Интер» разгромно проиграл «Аталанте» в Серии А

В матче 12-го тура итальянской Серии Апринимала. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 8-й минуте хозяева вышли вперед — отличился Ханс Хатенбур. В начале второго тайма «Интер» отыгрался — пенальти успешно реализовал Мауро Икарди.

На 62-й минуте Джанлука Манчини вновь вывел «Аталанту» вперед. В концовке встречи до крупного счет довели Берат Джимсити и Алехандро Гомес.

«Интер» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая длилась семь матчей. У «нерадзури» — 25 очков, они занимают третье место в Серии А. У «Аталанты» — 18 очков и шестая строчка.