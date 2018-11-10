«Ахмат» вырвал победу у «Крыльев Советов»

Фрагмент матча
«Крылья Советов»
Счет в матче на 64-й минуте открыли гости. Уциев с правого фланга вошёл с мячом в штрафную «Крыльев» и спокойно прострелил к дальней штанге, где никто не держал Раванелли — и полузащитник в касание поразил ворота
Самарцы отыгрались спустя пять минут. Зотов на левом фланге получил мяч от Корниленко, прошёл вперёд и навесил в штрафную, где Максим Канунников ударом головой в падении отправил мяч в сетку.
А на 81-й минуте самарцы допустили грубейшую ошибку в обороне. Паул поперечной передачей у штрафной подарил мяч Олегу Иванову, который обработал его и сильно пробил низом мимо Рыжикова.
После этого матча «Ахмат» с 19 очками на 10-м месте, а «Крылья Советов» с 14 очками — на 13-й строке в таблице РПЛ.
РПЛ. 14-й тур
«Крылья Советов» — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (0:0)
Голы: Раванелли, 64 (0:1). Канунников, 69 (1:1). Иванов, 81 (1:2)«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Рохель, Зотов, Канунников, Антон, Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 65), Ткачук (Яковлев, 78), Корниленко (Соболев, 72)«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Плиев, Мохаммади, Раванелли (Гащенков, 90+1), Думбья, Исмаэл, Иванов, Митришев (Мбенг, 84)Предупреждения: Семенов, 9. Анхель, 11. Мохаммади, 59. Плиев, 66. Чичерин, 76. Самарджич, 86. Соболев, 90+2