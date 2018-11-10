«Ахмат» вырвал победу у «Крыльев Советов»

Самарскиеодержал домашнюю победу над грозненским(2:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 64-й минуте открыли гости. Уциев с правого фланга вошёл с мячом в штрафную «Крыльев» и спокойно прострелил к дальней штанге, где никто не держал Раванелли — и полузащитник в касание поразил ворота

Самарцы отыгрались спустя пять минут. Зотов на левом фланге получил мяч от Корниленко, прошёл вперёд и навесил в штрафную, где Максим Канунников ударом головой в падении отправил мяч в сетку.

А на 81-й минуте самарцы допустили грубейшую ошибку в обороне. Паул поперечной передачей у штрафной подарил мяч Олегу Иванову, который обработал его и сильно пробил низом мимо Рыжикова.

После этого матча «Ахмат» с 19 очками на 10-м месте, а «Крылья Советов» с 14 очками — на 13-й строке в таблице РПЛ.