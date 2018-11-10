«Ротор» обыграл «Авангард», ничья «Сибири» и «Мордовии»

В матче 21-го тура Футбольной национальной лигипринимал курский

Встреча команд состоялась на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий волгоградской команды Исламнур Абдулавов.

Курский «Авангард» набрал 36 очков и располагается на 3-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Ротор» (27) — на 13-м месте в таблице первенства.

В параллельном матче «Сибирь» и «Мордовия» также сыграли вничью. Встреча команд, проходившая на стадионе «Спартак» в Новосибирске, завершилась со счетом 0:0.

«Сибирь» занимает 19-е место, набрав 16 очков, у «Мордовии» — седьмая строчка и 30 очков в активе. 0