Самедов: Сложно объяснить, почему Кокорин так поступил

Полузащитникподелился мнением об истории с участием нападающегои хавбека

Александр Самедов ФК «Спартак» 100% Высокие коэффициенты Играть!

«Я думаю, в этой ситуации не стоит делать акцент на то, что они футболисты. Люди совершили ошибку — да. Но в первую очередь это люди, не надо делить на профессии. И я не думаю, что это как-то должно сказаться на отношении общества к футболистам.

Зная Александра, очень сложно мне объяснить, почему он так поступил. Наверное, для этого должны были быть очень веские причины. Но в любом случае нельзя так, конечно, делать. Но я этого человека знаю очень хорошо и знаю его положительные стороны, и для меня он остается в любом случае очень порядочным, хорошим парнем», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Напомним, 8 октября Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Позже суд назначил всем четверым меру пресечения в виде ареста на два месяца. До 8 декабря они будут находиться в СИЗО «Бутырка». 0